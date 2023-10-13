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Nervo tibial posterior e túnel do tarso

Nervo tibial posterior e túnel do tarso

Este desenho mostra vários tendões e nervos da parte interna direita do tornozelo e do pé.

O nervo tibial posterior passa por um espaço estreito chamado túnel do tarso, que fica na área onde ele passa por baixo do retináculo flexor. Quando o túnel do tarso fica comprimido ou o tendão fica inflamado, isso pode causar dor.

  • Tendão do músculo tibial posterior

  • Tendão do músculo flexor longo dos dedos

  • Nervo tibial

  • Retináculo flexor

  • Nervo plantar medial

  • Nervo plantar lateral

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