Na mielografia, os médicos fazem uma punção lombar a fim de que possam injetar um agente de contraste radiopaco no espaço subaracnóideo (o canal entre as camadas de tecido que cobrem o cérebro e a medula espinhal). O agente de contraste faz com que as estruturas sejam mais facilmente visualizadas nas radiografias. Em seguida, são realizadas radiografias.