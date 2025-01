Quando um esfigmomanômetro é usado, a pessoa se senta com as pernas descruzadas e as costas apoiadas. Um dos braços é descoberto (se uma manga for dobrada, é necessário cuidado para assegurar que ela não esteja apertada em torno do braço), flexionado e apoiado sobre uma mesa, de modo que o braço fique aproximadamente no mesmo nível que o coração. O manguito é enrolado em torno do braço. Usar um manguito proporcional ao tamanho do braço é importante. Se o manguito for muito pequeno, a leitura da pressão arterial será muito alta. Se o manguito for muito grande, a leitura será muito baixa.