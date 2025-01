Durante a puberdade, o desenvolvimento sexual ocorre em uma sequência definida. Entretanto, quando as mudanças começam e com que rapidez ocorrem varia de pessoa para pessoa. Para as meninas, a puberdade começa entre oito anos e meio e 10 anos de idade e dura cerca de quatro anos. O gráfico mostra uma sequência típica e uma escala normal do desenvolvimento para os marcos do desenvolvimento sexual.