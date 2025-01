As lesões comuns nas mãos incluem

Ossos fraturados

Ruptura dos ligamentos (chamado entorses, ou rupturas)

Luxação das articulações

Quando há ruptura de um ligamento, os ossos podem sair de posição resultando em uma luxação da articulação.

As lesões da mão provocam inchaço, dor e rigidez e, por vezes, limitam o movimento.

Lesões específicas

Fraturas do escafoide são um tipo comum de fratura do pulso. A área na base do polegar fica sensível e inchada.

Fraturas do gancho do hamato podem resultar de bater no solo com um taco ou arrancar relva com o taco ao jogar golfe. A parte inferior da palma na base do dedo mínimo fica sensível.

Entorses do polegar (como polegar do guarda-caça, ou polegar de esquiador) são lacerações dos ligamentos que fixam o polegar à mão, geralmente no lado palmar do polegar. Se o ligamento sofrer uma entorse grave, as pessoas não conseguem fazer o movimento de pinçar. É necessário cirurgia ou aplicação de tala para reparar uma entorse de ligamento.

A ruptura do ligamento escafolunar, um ligamento no pulso, pode resultar de queda sobre uma mão estendida. A dor é sentida principalmente no alto do pulso. O ligamento é geralmente reparado cirurgicamente.