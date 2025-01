No caso da intubação nasogástrica, um tubo de plástico pequeno e flexível é inserido através do nariz ou boca até o estômago (tubo nasogástrico) ou até o duodeno no intestino delgado (tubo nasoduodenal). A intubação costuma provocar ânsia de vômito e náusea; assim, um agente anestésico pode ser borrifado no nariz e na parte posterior da garganta.