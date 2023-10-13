Insuficiência cardíaca: Problemas de bombeamento e enchimento
Normalmente, o coração se estende quando se enche de sangue (durante a diástole) e se contrai quando o bombeia (durante a sístole). As principais cavidades de bombeamento do coração são os ventrículos.
A insuficiência cardíaca sistólica (com fração de ejeção reduzida) geralmente se desenvolve porque o coração não consegue se contrair normalmente. Ele pode se encher de sangue, mas não consegue bombear todo o volume em seu interior porque o músculo está mais fraco ou devido a problemas no funcionamento da válvula cardíaca. Como resultado, a quantidade de sangue bombeada do coração para o corpo e os pulmões é reduzida, e o ventrículo geralmente se dilata.
A insuficiência cardíaca diastólica (fração de ejeção preservada) se desenvolve porque ocorre o enrijecimento (sobretudo do ventrículo esquerdo) e o espessamento do músculo cardíaco, o que impede o enchimento normal do coração com sangue. Consequentemente, o sangue retorna para o átrio esquerdo e vasos sanguíneos do pulmão (pulmonares), o que causa congestão. No caso da disfunção diastólica, o coração talvez consiga bombear uma porcentagem normal do sangue que recebe, mas o volume total bombeado pode ser menor porque não ocorreu um enchimento adequado.
As cavidades cardíacas sempre contêm um pouco de sangue, porém, quantidades diferentes podem entrar ou sair com cada batimento, como indicado pela espessura das setas.