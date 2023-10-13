Normalmente, o coração se estende quando se enche de sangue (durante a diástole) e se contrai quando o bombeia (durante a sístole). As principais cavidades de bombeamento do coração são os ventrículos.

A insuficiência cardíaca sistólica (com fração de ejeção reduzida) geralmente se desenvolve porque o coração não consegue se contrair normalmente. Ele pode se encher de sangue, mas não consegue bombear todo o volume em seu interior porque o músculo está mais fraco ou devido a problemas no funcionamento da válvula cardíaca. Como resultado, a quantidade de sangue bombeada do coração para o corpo e os pulmões é reduzida, e o ventrículo geralmente se dilata.

A insuficiência cardíaca diastólica (fração de ejeção preservada) se desenvolve porque ocorre o enrijecimento (sobretudo do ventrículo esquerdo) e o espessamento do músculo cardíaco, o que impede o enchimento normal do coração com sangue. Consequentemente, o sangue retorna para o átrio esquerdo e vasos sanguíneos do pulmão (pulmonares), o que causa congestão. No caso da disfunção diastólica, o coração talvez consiga bombear uma porcentagem normal do sangue que recebe, mas o volume total bombeado pode ser menor porque não ocorreu um enchimento adequado.