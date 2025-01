As deflexões maiores são complexos QRS, que representam a atividade dos ventrículos (as câmaras inferiores do coração). As deflexões menores representam a atividade dos átrios (as câmaras superiores do coração). As deflexões menores só são visíveis no eletrodo marcado com V1 (que é o eletrodo mais próximo das câmaras superiores do coração) e mostram as deflexões da fibrilação atrial que são muito rápidas (mais de 300 por minuto), com ritmo e formato irregular. As deflexões maiores mostram a resposta ventricular à fibrilação atrial, sempre têm um ritmo irregular e, neste caso, variam de 60 a 150 batimentos ventriculares por minuto.