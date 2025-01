Diversas tecnologias de reprodução assistida podem ser usadas quando o casal tem dificuldades em conceber um bebê. Em uma técnica (chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoide), um óvulo pode ser removido do ovário da mulher e colocado em uma placa de cultura. O óvulo então é injetado com um espermatozoide e o óvulo fertilizado é implantado no útero.