Esta imagem mostra escamação, que é uma característica de várias infecções causadas por dermatófitos (fungos), incluindo frieira de caminho (tinea capitis) no couro cabeludo. Nesta imagem, as escamas estão evidentes principalmente na base da nuca. Essa imagem também mostra uma placa com queda de cabelo (alopecia) causada por tinea capitis.