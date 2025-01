Se um gene tiver ligação X, ele está presente no cromossomo X. Os distúrbios recessivos com ligação X geralmente se desenvolvem apenas em homens. Esse desenvolvimento exclusivamente masculino ocorre porque os homens têm apenas um cromossomo X, então não há gene pareado para expressar o efeito do gene anormal. As mulheres apresentam dois cromossomos X, então, elas geralmente recebem um gene normal ou expressam o segundo cromossomo X. Em geral, o gene normal, ou o que é expresso, evita que as mulheres desenvolvam a doença (exceto se o gene expresso for inativado ou perdido).