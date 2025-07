As áreas flexurais são as partes do corpo em que a pele se dobra ou forma vincos, como atrás dos joelhos e as dobras internas dos cotovelos. Essas duas fotografias mostram vermelhidão, descamação e espessamento da pele nas dobras internas dos cotovelos (esquerda) e nas costas dos joelhos (direita). Vermelhidão é mais difícil de ver em pessoas com pele escura.