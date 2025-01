Embora existam diversos tipos de células, a maioria possui os mesmos componentes. Uma célula é constituída por um núcleo e citoplasma, encontrando‑se dentro de uma membrana celular, que regula as ações no interior e no exterior. O núcleo contém os cromossomos, que compõem o material genético da célula, bem como um nucléolo, que produz os ribossomos. Os ribossomos produzem proteínas, agrupadas pelo complexo de Golgi com o objetivo de abandonarem a célula. O citoplasma é um material líquido com organelas, as quais podem ser consideradas os órgãos da célula. O retículo endoplasmático transporta materiais no interior da célula. As mitocôndrias geram a energia necessária para as atividades celulares. Os lisossomos contêm enzimas que podem decompor as partículas que entram na célula. Os centríolos participam na divisão celular.