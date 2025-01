Um defeito de septo é um orifício na parede (septo) que separa o coração nos seus lados esquerdo e direito. Os defeitos do septo atrial se localizam entre as cavidades superiores (átrios) do coração. Os defeitos de septo ventricular se localizam entre as cavidades inferiores (ventrículos). Em ambos os tipos, parte do sangue oxigenado, destinado ao corpo, é desviado. Ele retorna aos pulmões em vez de ser bombeado para o resto do corpo.