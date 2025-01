As células T fazem parte do sistema de vigilância imunológica. Elas se deslocam pela corrente sanguínea e pelo sistema linfático. Quando atingem os linfonodos ou outro órgão linfoide secundário, elas procuram substâncias estranhas (antígenos) no organismo. No entanto, antes de poderem reconhecer totalmente e responder ao antígeno estranho, o antígeno deve ser processado e apresentado à célula T por outro glóbulo branco, denominado de célula apresentadora de antígeno. As células apresentadoras de antígenos consistem em células dendríticas (que são as mais eficazes), macrófagos e células B.