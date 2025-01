Os efeitos da ansiedade sobre o desempenho podem ser representados por uma curva. À medida que o nível de ansiedade aumenta, a eficiência do desempenho aumenta proporcionalmente, mas somente até determinado ponto. À medida que a ansiedade continua a aumentar, a eficiência do desempenho é reduzida. Antes do ponto máximo da curva, a ansiedade é considerada adaptativa, pois ajuda a pessoa a se preparar para uma crise e melhorar o desempenho de atividades. Passado o ponto máximo da curva, a ansiedade é considerada mal adaptativa, porque passa a causar angústia e prejudica o desempenho de atividades.