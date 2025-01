Após envolver os dedos com gaze, os médicos ou dentistas colocam os polegares no interior da boca sobre os dentes posteriores inferiores. Colocam os outros dedos ao redor da parte inferior do maxilar inferior. Pressionam para baixo sobre os dentes de trás e empurram o queixo para cima, até que as articulações da mandíbula retornem para sua posição normal.