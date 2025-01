A cirurgia de revascularização do miocárdio consiste na ligação de uma artéria ou parte de uma veia a uma artéria coronariana para que o sangue passe a ter uma via alternativa ligando a aorta ao músculo cardíaco. Como resultado, desvia-se da área estreitada ou bloqueada. Uma artéria é preferível a uma veia porque é menos provável que as artérias fiquem bloqueadas posteriormente. Em um tipo de cirurgia de revascularização do miocárdio, secciona-se uma das artérias mamárias internas e uma das extremidades seccionadas é ligada a uma artéria coronariana que ultrapassa a área bloqueada. A outra extremidade dessa artéria é amarrada. Se uma artéria não puder ser utilizada ou se existir mais do que uma obstrução, utiliza-se um segmento de uma veia, geralmente a veia safena, que se estende da virilha ao tornozelo. Uma extremidade do segmento (enxerto) é ligada à aorta e a outra a uma artéria coronariana que ultrapassa a área obstruída. Às vezes, utiliza-se um enxerto venoso além do enxerto da artéria mamária.