Ciclo de vida do schistosoma
1. Em pessoas, os ovos dos esquistossomas passam das fezes ou da urina para a água.
2. Na água, os ovos eclodem e liberam larvas de esquistossomas imaturos (chamados miracídios).
3. Os miracídios nadam e penetram em um caramujo.
4–5. Dentro do caramujo, os miracídios desenvolvem-se em esporócistos e depois em uma forma (chamada cercária) que tem cauda bifurcada e pode nadar na água. As cercárias são liberadas do caramujo na água e penetram na pele de pessoas que entram na água.
6. Quando as cercárias penetram na pele, elas perdem a cauda e se tornam esquistossômulos. Os esquistossômulos deslocam-se para o fígado onde amadurecem em adultos.
7. Vermes machos e fêmeas se acasalam e migram para veias no intestino ou na bexiga (dependendo da espécie). Ali, onde permanecem, as fêmeas começam a pôr ovos.