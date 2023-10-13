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Ciclo de vida do <i >schistosoma</i>

Ciclo de vida do schistosoma

  • 1. Em pessoas, os ovos dos esquistossomas passam das fezes ou da urina para a água.

  • 2. Na água, os ovos eclodem e liberam larvas de esquistossomas imaturos (chamados miracídios).

  • 3. Os miracídios nadam e penetram em um caramujo.

  • 4–5. Dentro do caramujo, os miracídios desenvolvem-se em esporócistos e depois em uma forma (chamada cercária) que tem cauda bifurcada e pode nadar na água. As cercárias são liberadas do caramujo na água e penetram na pele de pessoas que entram na água.

  • 6. Quando as cercárias penetram na pele, elas perdem a cauda e se tornam esquistossômulos. Os esquistossômulos deslocam-se para o fígado onde amadurecem em adultos.

  • 7. Vermes machos e fêmeas se acasalam e migram para veias no intestino ou na bexiga (dependendo da espécie). Ali, onde permanecem, as fêmeas começam a pôr ovos.

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