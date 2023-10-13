Ciclo de vida da tênia suína
1. As pessoas se infectam ao comer carne de porco crua ou malcozida contendo cistos de larvas de tênia (chamadas cisticercos).
2. No intestino, os cisticercos amadurecem em tênias adultas e se fixam à parede do intestino.
3. Tênias adultas produzem segmentos (chamados proglótides) que transportam ovos. As proglótides podem expelir os ovos ou destacar-se do resto da tênia e se deslocar para o ânus.
4. Os ovos, proglótides ou ambos são eliminados nas fezes.
5. Porcos ou, menos frequentemente, pessoas, são infectados ao consumir ovos ou proglótides (por exemplo, em alimentos contaminados com fezes humanas).
6. Depois que os ovos forem consumidos, eles eclodem no intestino e liberam esferas (chamadas oncosferas) que penetram na parede do intestino.
7. As oncosferas passam a se deslocar pela corrente sanguínea até os músculos e o cérebro, fígado e outros órgãos, onde se desenvolvem em cistos.