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Ciclo de vida da tênia suína

Ciclo de vida da tênia suína

  • 1. As pessoas se infectam ao comer carne de porco crua ou malcozida contendo cistos de larvas de tênia (chamadas cisticercos).

  • 2. No intestino, os cisticercos amadurecem em tênias adultas e se fixam à parede do intestino.

  • 3. Tênias adultas produzem segmentos (chamados proglótides) que transportam ovos. As proglótides podem expelir os ovos ou destacar-se do resto da tênia e se deslocar para o ânus.

  • 4. Os ovos, proglótides ou ambos são eliminados nas fezes.

  • 5. Porcos ou, menos frequentemente, pessoas, são infectados ao consumir ovos ou proglótides (por exemplo, em alimentos contaminados com fezes humanas).

  • 6. Depois que os ovos forem consumidos, eles eclodem no intestino e liberam esferas (chamadas oncosferas) que penetram na parede do intestino.

  • 7. As oncosferas passam a se deslocar pela corrente sanguínea até os músculos e o cérebro, fígado e outros órgãos, onde se desenvolvem em cistos.