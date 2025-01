Para se determinar a gravidade de uma queimadura, faz-se uma estimativa da porcentagem da superfície do corpo com queimaduras de espessura parcial ou de espessura total. Para os adultos, utiliza-se a regra dos nove. Este método divide quase todo o corpo em seções de 9% ou de 2 vezes 9% (18%). Para as crianças, utilizam-se gráficos que ajustam essas porcentagens conforme a idade da criança (tabelas de Lund e Browder). Este ajuste é necessário, pois as diferentes zonas do corpo crescem em um ritmo distinto.