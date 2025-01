Os sinais nervosos se movimentam ao longo do nervo óptico de cada olho. Os dois nervos ópticos se encontram no quiasma óptico. Lá, o nervo óptico de cada olho se divide, e metade das fibras nervosas de cada lado cruza para o outro lado. Devido a essa disposição, o lado direito do cérebro recebe informação do campo visual esquerdo dos dois olhos, e o lado esquerdo do cérebro recebe informação do campo visual direito dos dois olhos. O comprometimento de um olho ou o caminho visual leva a diferentes tipos de perda de visão dependendo de onde houve a lesão.