Pessoas com a doença de Addison podem apresentar muitas alterações na pele, como escurecimento da superfície da pele do cotovelo (painel superior esquerdo), escurecimento das linhas palmares (painel superior direito), escurecimento das gengivas (painel inferior esquerdo) e clareamento de placas na pele (vitiligo) misturado com escurecimento da pele (painel inferior direito). O vitiligo muitas vezes acompanha a insuficiência adrenal decorrente de doença autoimune.