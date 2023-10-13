Os cromossomos são formados por braços denominados cromátides. Cada cromossomo tem um braço curto, denominado “p” e um braço longo, denominado “q”.

O centrômero é a região onde as duas cromátides são unidas.

Os telômeros são regiões nas extremidades de cada braço de um cromossomo.

A molécula de DNA é formada por dois filamentos de DNA enrolados, parecendo que se assemelha a uma escadaria em espiral contendo milhões de degraus. Cada molécula de DNA extremamente longa está enrolada em uma espiral ascendente no interior de um dos cromossomos.