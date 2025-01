O fluxo sanguíneo através do coração em um feto difere do fluxo nas crianças e nos adultos. Nas crianças e nos adultos, o sangue coleta oxigênio nos pulmões. O feto não é exposto ao ar. Ele fica dentro do útero e seus pulmões estão colapsados e preenchidos com líquido amniótico. Como o feto não respira ar, o sangue do feto recebe oxigênio que passa dos vasos sanguíneos da mãe para a placenta. O sangue fetal rico em oxigênio na placenta passa pelos vasos sanguíneos umbilicais (no cordão umbilical) e entra no coração fetal. Somente uma pequena quantidade de sangue passa pelos pulmões. O resto do sangue se desvia dos pulmões fluindo através de dois atalhos (derivações):