Reanimação cardiorrespiratória (RCP) precoce: Quanto antes o socorrista começar a RCP (especificamente com compressões no peito), maior a chance de o cérebro e outros órgãos vitais receberem oxigênio suficiente para manter a pessoa com vida até que um desfibrilador externo automático (DEA) possa ser utilizado ou que cuidados médicos mais avançados sejam proporcionados.