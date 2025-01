O trato urinário é formado pelos rins, ureteres (tubos que transportam urina dos rins para a bexiga), bexiga e uretra (tubo através do qual a urina sai do corpo). Esses órgãos podem sofrer lesões por uma força contundente (como ocorre em um acidente com veículo a motor ou uma queda) ou por uma força penetrante (resultante, por exemplo, de um disparo ou esfaqueamento). As lesões também podem ocorrer de forma não intencional durante uma cirurgia.