Gravidade das reações adversas medicamentosas

As reações leves, geralmente descritas como de uma menor significância, incluem

Distúrbios digestivos (como náusea, constipação, diarreia)

Cefaleias

Fadiga

Dores musculares indeterminadas

Mal-estar (uma sensação geral de doença ou desconforto)

Mudanças no padrão de sono

No entanto, essas reações podem ser muito angustiantes para as pessoas que as apresentam. Assim, as pessoas podem ficar menos dispostas a tomarem o seu medicamento conforme as instruções e os objetivos do tratamento podem não ser atingidos.