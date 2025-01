Fatores de risco para reações adversas medicamentosas

Bebês e crianças muito jovens estão em alto risco de reações adversas medicamentosas devido ao fato de sua capacidade de metabolizar medicamentos não estar totalmente desenvolvida. Por exemplo, recém-nascidos não podem metabolizar e eliminar o antibiótico cloranfenicol. Portanto, não é comumente usado. Os recém-nascidos que recebem esse medicamento podem desenvolver a síndrome do bebê cinzento, uma reação grave e, muitas vezes, fatal. Se tetraciclina, outro antibiótico, for dada a lactentes e crianças pequenas durante o período em que os dentes estão sendo formados (até cerca de oito anos de idade), pode haver descoloração permanente do esmalte do dente. Crianças menores de 18 anos estão em risco de síndrome de Reye se lhes for dada aspirina enquanto estão com gripe ou catapora.

Idosos correm alto risco de ter uma reação adversa medicamentosa por vários motivos (consulte Medicamentos e envelhecimento). Elas são propensas a ter muitos problemas de saúde e, assim, podem estar tomando vários medicamentos de venda livre ou prescritos. Além disso, conforme as pessoas envelhecem, o fígado se torna menos capaz de metabolizar muitos medicamentos e os rins menos capazes de eliminar os medicamentos do corpo, o que aumenta o risco de lesão renal medicamentosa e outras reações adversas medicamentosas. Esses problemas relacionados à idade são muitas vezes agravados pela desnutrição e desidratação, que tendem a se tornar mais comuns conforme as pessoas envelhecem.

As pessoas idosas também são mais sensíveis aos efeitos de muitos medicamentos. Por exemplo, as pessoas idosas são mais propensas a apresentarem tontura, perda de apetite, depressão, confusão e dificuldade de coordenação, o que as coloca em risco de caírem e fraturarem um osso. Medicamentos capazes de causar essas reações incluem muitos anti‑histamínicos, soníferos, ansiolíticos, anti‑hipertensivos e antidepressivos (consulte a tabela Alguns medicamentos particularmente propensos a causar problemas em idosos).