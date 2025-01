Considerações gerais sobre reações adversas medicamentosas

Não surpreendentemente, as reações adversas medicamentosas são comuns. A maioria das reações adversas medicamentosas são relativamente leves e muitas desaparecem quando o medicamento é interrompido ou quando a dose é alterada. Algumas diminuem gradualmente, conforme o corpo se ajusta ao medicamento. Outras reações adversas medicamentosas são mais graves e duram mais. De acordo com o National Electronic Injury Surveillance System-Cooperative Adverse Drug Event Surveillance Project (NEISS-CADES), houve uma estimativa de seis visitas ao pronto-socorro (PS) devido a danos causados por medicamentos por cada 1.000 pessoas por ano no período de 2017 a 2019. Cerca de 39% dessas visitas resultaram em hospitalização. Em estimativas anteriores, 3% a 7% de todas as internações hospitalares nos Estados Unidos foram para o tratamento de reações adversas medicamentosas. As reações adversas medicamentosas ocorrem durante 10 a 20% das internações hospitalares e cerca de 10 a 20% dessas reações são graves. Essas estatísticas não incluem o número de reações adversas medicamentosas que ocorrem em pessoas que vivem em casas de repouso e outras instituições de cuidados.

Embora não haja certeza quanto ao número exato de reações adversas medicamentosas, elas representam, claramente, um problema de saúde pública significativo que, com frequência, pode ser evitado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, reações adversas medicamentosas fatais ocorrem principalmente em pessoas com mais de 75 anos de idade. Os erros de prescrição e a incapacidade ou falha em tomar os medicamentos prescritos corretamente, conforme indicado, contribuem para a incidência de RAMs.