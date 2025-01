Precauções com medicamentos de venda livre

Muitas pessoas se esquecem de informar seu médico ou farmacêutico sobre os medicamentos de venda livre que estão tomando. Os medicamentos tomados intermitentemente, como medicamentos para resfriados, constipação ou dor de cabeça ocasional, são mencionados ainda com menos frequência. Os médicos podem se esquecer de perguntar sobre o uso de medicamentos ou ervas medicinais de venda livre quando entregam uma prescrição. No entanto, muitos desses produtos podem interagir de forma negativa com uma ampla gama de medicamentos (veja Interações medicamentosas).

Algumas das interações podem ser graves, já que afetam a eficácia de um medicamento ou causam reações adversas. Por exemplo, a ingestão de aspirina com o anticoagulante varfarina pode aumentar o risco de hemorragia anormal. Um antiácido com alumínio ou magnésio pode reduzir a absorção de digoxina, utilizada para doença cardíaca. Além disso, a ingestão de suplementos vitamínicos e minerais pode afetar a ação de alguns medicamentos de venda sob prescrição. Por exemplo, o antibiótico tetraciclina pode ser ineficaz se tomado com algum produto que contenha cálcio, magnésio ou ferro.

As interações medicamentosas entre os medicamentos de venda livre não foram estudadas de forma sistemática. Muitos problemas graves são descobertos acidentalmente, após serem relatados efeitos colaterais ou mortes. Mesmo quando as advertências sobre as interações estão impressas no rótulo dos medicamentos de venda livre, os termos utilizados podem não ser compreensíveis para a maioria das pessoas. Por exemplo, os rótulos de alguns medicamentos para resfriado que contêm pseudoefedrina advertem contra o uso do produto com um inibidor da monoaminoxidase (IMAO, administrado infrequentemente para a depressão e outros problemas médicos) ou durante as duas semanas posteriores à descontinuação do IMAO. Essa advertência tão importante não é útil quando as pessoas não sabem que o antidepressivo que estão tomando é um IMAO (como fenelzina e tranilcipromina).

A melhor maneira de reduzir o risco das interações medicamentosas é pedir ao farmacêutico que as verifique. Além disso, deve-se informar o médico sobre todos os medicamentos que estão sendo ingeridos, sejam de venda sob prescrição ou de venda livre.