Considerações gerais sobre medicamentos de venda livre

Ao comprar medicamentos de venda livre, as pessoas devem ler e seguir as instruções atentamente. Uma vez que diferentes formulações — como formulações de liberação imediata ou de liberação controlada (liberação lenta) — podem ter a mesma marca registrada, é necessário verificar o rótulo da embalagem cada vez que se adquire um produto e a dose deve ser confirmada. Supor que a dose é a mesma não é seguro.

Além disso, diferentes fórmulas de uma mesma marca registrada podem conter componentes diferentes, assim, é importante verificar o rótulo. Por exemplo, existem dezenas de fórmulas diferentes de Tylenol® com uma grande variedade de ingredientes e doses. Certos produtos Maalox® contêm hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, enquanto outros contêm carbonato de cálcio.

Ao selecionar um produto, as pessoas devem ler atentamente as instruções para determinar qual o produto mais apropriado para um problema particular. Os rótulos dos medicamentos de venda livre, um requisito obrigatório imposto pela FDA, podem ajudar o consumidor a se informar sobre os benefícios e os riscos de um medicamento e como tomá-lo corretamente. As pessoas devem perguntar ao farmacêutico em caso de dúvidas sobre um medicamento de venda livre.

Todavia, nem sempre os rótulos dos medicamentos de venda livre enumeram a lista completa dos possíveis efeitos colaterais do medicamento. Por isso, muitas pessoas pensam que esses medicamentos apresentam poucos efeitos colaterais ou até mesmo nenhum. Por exemplo, a bula de um analgésico adverte o consumidor de que ele não deve tomar o medicamento para aliviar a dor por mais de 10 dias. No entanto, na embalagem, frasco ou rótulo não se mencionam os possíveis efeitos colaterais em caso de consumo prolongado (como hemorragia potencialmente fatal do trato digestivo, por exemplo). Consequentemente, quem sofrer de dor ou inflamação crônica pode tomar o medicamento durante muito mais tempo sem se dar conta que isso pode provocar problemas sérios.