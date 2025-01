Tolerância e resistência a medicamentos

Acredita-se que cepas de microrganismos (bactérias ou vírus) desenvolvem resistência quando não são mais destruídas ou inibidas pelos medicamentos antibióticos e antivirais que geralmente seriam eficazes contra elas (ou, na prática, quando são necessárias doses significativamente maiores do que as doses normais para fazer efeito). Da mesma forma, as células cancerígenas podem desenvolver resistência a medicamentos quimioterápicos.

A resistência aparece em decorrência das mutações que surgem espontaneamente em qualquer grupo de micro-organismos ou células em crescimento, expostas a medicamentos ou não. A maioria dessas mutações altera a estrutura dos micro-organismos ou das células ou as vias bioquímicas de maneira prejudicial ao micro-organismo ou célula. Algumas mutações, entretanto, alteram as partes do micro-organismo ou célula afetadas pelos medicamentos, diminuindo sua capacidade de ação (ou seja, causando resistência). Como tais mutações são muito raras, normalmente existem apenas poucos micro-organismos ou células com tal resistência nos grupos. No entanto, se todos ou muitos dos micro-organismos ou células “normais” forem destruídos por um medicamento, é provável que uma proporção muito maior das sobreviventes seja resistente. Caso as sobreviventes resistentes não sejam destruídas pelas defesas naturais do corpo, o que é mais provável quando os medicamentos são interrompidos muito precocemente ou não são tomados da maneira apropriada, elas podem se reproduzir e passar as características da resistência a suas descendentes.