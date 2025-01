Interações medicamentosas

Quando dois medicamentos com o mesmo efeito são tomados, seus efeitos colaterais podem ser intensificados. Pode ocorrer duplicação quando as pessoas tomam dois medicamentos que têm o mesmo ingrediente ativo por engano (geralmente, ao menos um deles é de venda livre). Por exemplo, as pessoas podem tomar um medicamento contra resfriado e um sedativo, ambos contendo difenidramina, ou um medicamento para resfriado e um analgésico, ambos contendo acetaminofeno. Esse tipo de duplicação é particularmente provável com o uso de medicamentos com múltiplos ingredientes ou vendidos com nomes comerciais (que parecem ser diferentes quando, na verdade, contém os mesmos ingredientes).

A conscientização sobre os ingredientes dos medicamentos é importante, assim como verificar qualquer medicamento novo para evitar a duplicação. Por exemplo, muitos analgésicos fortes vendidos apenas sob prescrição médica contêm um opioide mais acetaminofeno. Pessoas que tomam esses produtos e que não conhecem seus ingredientes podem tomar outro medicamento de venda livre que contenha acetaminofeno para obter alívio extra e correr risco de intoxicação.

Problemas semelhantes com duplicação podem surgir quando são tomados dois medicamentos diferentes com o mesmo efeito. É mais provável que isso ocorra quando as pessoas consultam vários médicos, adquirem seus medicamentos em mais de uma farmácia ou ambos. Os médicos que não estão cientes do que os outros receitaram podem receitar medicamentos semelhantes inadvertidamente. Por exemplo, pode ocorrer sedação excessiva e tontura quando dois médicos prescrevem um sonífero ou quando um prescreve um sonífero e o outro prescreve outro medicamento que tem efeitos sedativos semelhantes (como um medicamento contra ansiedade).

As pessoas podem reduzir o risco desse tipo de duplicação mantendo todos os médicos informados dos medicamentos sendo tomados e utilizando uma única farmácia para adquirir todos os medicamentos prescritos. É útil manter uma lista atualizada de todos os medicamentos que estão sendo tomados e levá-la nas consultas médicas. Além disso, as pessoas não devem tomar medicamentos prescritos anteriormente (como comprimidos para dormir ou analgésicos) sem antes consultar um médico ou farmacêutico, pois tal medicamento pode duplicar ou interagir de alguma forma com um de seus medicamentos atuais.