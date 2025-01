Considerações gerais sobre a resposta medicamentosa

Bebês e pessoas idosas em especial têm problemas de resposta a medicamentos. Seu fígado e rins funcionam com menor eficácia, de modo que os medicamentos metabolizados pelo fígado ou excretados pelos rins tendem a se acumular, o que pode, consequentemente, causar problemas.

As pessoas idosas normalmente têm mais doenças do que crianças e adultos jovens e, geralmente, tomam mais medicamentos (veja Medicamentos e envelhecimento). Quanto mais medicamentos as pessoas tomam, maior a possibilidade de terem problemas causados por medicamentos que interagem com outro medicamento ou que afetam alguma doença. Com o envelhecimento, as pessoas também têm mais dificuldades para seguir instruções complicadas, como tomar o medicamento em horários específicos ou evitar certos alimentos.