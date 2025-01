Aderência ao tratamento medicamentoso

As pessoas têm mais chances de aderirem a um tratamento se elas mantiverem um bom relacionamento com seus médicos e farmacêuticos. Tais relacionamentos envolvem uma comunicação recíproca.

A comunicação pode começar com uma troca de informações. Fazendo perguntas, o médico pode ajudar as pessoas a entenderem a gravidade de sua doença, pesar as vantagens e desvantagens do tratamento de forma consciente e se certificar de que compreendem sua situação corretamente. Ao discutirem sobre suas preocupações, as pessoas podem entender que negar a doença e ter uma ideia errada sobre seu tratamento são ações que podem fazê-las se esquecer de usar os medicamentos conforme a orientação médica, resultando em reações indesejáveis. Médicos e farmacêuticos podem incentivar a aderência dando explicações mais claras sobre como tomar os medicamentos, por que eles são necessários e o que esperar durante o tratamento. Quando as pessoas sabem o que esperar de um medicamento e conhecem suas vantagens e desvantagens, elas e os profissionais da saúde envolvidos no tratamento podem avaliar melhor o quão bem o medicamento está funcionando e se estão se desenvolvendo problemas possivelmente graves. Instruções escritas ajudam as pessoas a evitarem erros causados por não se lembrarem bem de sua conversa com o médico ou o farmacêutico.

Boa comunicação é importante, principalmente quando as pessoas são tratadas por mais de um profissional de saúde, pois isso garante que todos os profissionais sejam informados dos medicamentos prescritos por outros profissionais e que possa ser desenvolvido um plano de tratamento integrado. Tal plano pode ajudar a reduzir o número de efeitos colaterais e interações medicamentosas e resultar em um regime medicamentoso mais simples.

Quando as pessoas participam das decisões sobre seus planos de tratamento, a probabilidade de elas aderirem a ele aumenta. Através de sua participação, as pessoas se responsabilizam pelo tratamento e têm mais vontade de segui-lo. Assumir responsabilidade também inclui ajudar a monitorar os efeitos positivos e negativos do tratamento e discutir as preocupações com pelo menos um dos profissionais da saúde envolvidos — médico, médico assistente, farmacêutico ou enfermeiro. Mesmo que o médico, farmacêutico ou outro profissional de saúde não pergunte, as pessoas devem relatar efeitos indesejáveis ou inesperados a um profissional de saúde ao invés de ajustar a dosagem do medicamento ou descontinuá-lo por conta própria. Quando uma pessoa tem bons motivos para não seguir um plano e os explica, o médico ou outro profissional de saúde podem fazer os ajustes apropriados. É prudente sempre ter uma lista atualizada de seus medicamentos e levá-la com os medicamentos em todas as consultas médicas.

Acreditar que seu médico se importa com sua saúde também aumenta a probabilidade de a pessoa aderir ao plano de tratamento. Pessoas que recebem explicações de um profissional interessado são mais propensas a ficarem satisfeitas com o tratamento que recebem e a gostarem do profissional. Quanto mais as pessoas gostam do profissional, maior é a chance de aderirem ao tratamento.

Obter todos os medicamentos de um único farmacêutico também pode ajudar, pois eles mantêm registros computadorizados dos medicamentos que uma pessoa está tomando e podem monitorá-los quanto a possíveis duplicações e interações medicamentosas. Pessoas que tomam medicamentos sob prescrição médica devem informar seu farmacêutico dos medicamentos de venda livre e suplementos alimentares (como ervas medicinais) que estejam tomando. Além disso, as pessoas podem perguntar ao farmacêutico sobre o que esperar de um medicamento, como tomá-lo corretamente e quais medicamentos interagem entre si.

Geralmente, há grupos de apoio disponíveis para pessoas com determinados quadros clínicos. Esses grupos frequentemente enfatizam a importância de se cumprir um plano terapêutico e fornecem sugestões para enfrentar problemas. Os nomes e números de telefone dos grupos de apoio podem ser obtidos em hospitais locais e grupos comunitários.

Auxiliares de memória podem ajudar as pessoas a se lembrarem de tomar seus medicamentos. Por exemplo, podem ser colocados lembretes em diferentes áreas da casa ou o horário de tomar um medicamento pode estar associada a uma tarefa diária específica, como escovar os dentes. Um relógio de pulso com aviso sonoro pode ser usado como lembrete de quando se deve tomar um medicamento. Um profissional de saúde ou a pessoa pode anotar a dose do medicamento e o horário do dia em que este deve ser tomado e a pessoa pode anotar em um calendário. Quando o medicamento for tomado, a pessoa registra no campo correspondente.

Um farmacêutico pode fornecer recipientes que ajudem as pessoas a tomarem os medicamentos conforme indicado. As doses diárias de um mês podem ser embaladas em uma cartela marcada com os dias do calendário, de modo que as pessoas possam acompanhar as doses tomadas observando os espaços vazios. Tampas ou adesivos da mesma cor que o comprimido ou cápsula podem ser colocados em cada recipiente para ajudar as pessoas a fazerem a correspondência entre o medicamento e as instruções no recipiente. Organizadores de medicamentos com diversos compartimentos podem ser usados para cada dia da semana e/ou para diferentes horários do dia (veja Erros de medicamento). A pessoa ou o cuidador preenche os compartimentos regularmente, como no começo de cada semana. Ao verificar o organizador, a pessoa consegue ver se os comprimidos foram tomados.

Existem recipientes com tampas computadorizadas disponíveis no mercado. Essas tampas emitem um aviso sonoro ou um sinal luminoso no horário da dosagem e podem registrar quantas vezes o recipiente foi aberto a cada dia e quantas horas se passaram desde a última vez que o recipiente foi aberto. Uma alternativa seria um serviço de mensagens com aviso sonoro (disponibilizado aos assinantes por empresas de telecomunicações).