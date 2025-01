Seletividade do local

Os medicamentos que têm receptores-alvo se classificam como agonistas ou antagonistas. Os medicamentos agonistas ativam ou estimulam seus receptores específicos, desencadeando uma resposta que aumenta ou diminui a atividade da célula. Os medicamentos antagonistas bloqueiam o acesso ou a ligação de agonistas naturais do corpo, geralmente neurotransmissores, a seus receptores e, assim, inibem ou reduzem as respostas celulares a agonistas naturais.

Medicamentos agonistas e antagonistas podem ser utilizados simultaneamente em pessoas com asma. Por exemplo, o albuterol pode ser administrado com o ipratrópio. O albuterol, um agonista, une-se a receptores específicos (adrenérgicos) nas células do trato respiratório, provocando o relaxamento das células do músculo liso e, portanto, um aumento do calibre das vias respiratórias (broncodilatação). O ipratrópio, um antagonista, liga-se a outro tipo de receptores (colinérgicos), bloqueando a união da acetilcolina, um neurotransmissor que provoca a contração das células do músculo liso e, consequentemente, o estreitamento das vias respiratórias (broncoconstrição). Ambos os medicamentos dilatam as vias aéreas (e facilitam a respiração), porém, de formas diferentes.

Os betabloqueadores, como o propranolol, constituem um grupo de antagonistas muito utilizado. Os betabloqueadores são utilizados no tratamento da hipertensão arterial, angina (dor torácica provocada por um suprimento de sangue inadequado para o músculo cardíaco), certas arritmias cardíacas e para prevenir enxaquecas. Eles bloqueiam ou reduzem a estimulação cardíaca produzida pelos neurotransmissores agonistas epinefrina (adrenalina) e norepinefrina (noradrenalina), que são liberados durante o estresse. Antagonistas, como os betabloqueadores, apresentam maior eficácia quando a concentração do agonista é elevada em uma parte específica do corpo. Da mesma forma que uma operação de trânsito detém mais veículos no horário de pico no final da tarde do que de madrugada, os betabloqueadores administrados em doses que têm pouco efeito na função normal do coração podem ter um efeito muito maior quando se produzem descargas repentinas de hormônios liberados em situações de estresse e, desse modo, eles protegem o coração de uma estimulação excessiva.