Erros de medicamento

Organizador de medicamentos Imagem Fotografia cedida por cortesia do Dr. Robert S. Porter.

Organizadores de medicamentos podem ser úteis, particularmente quando as pessoas tomam vários medicamentos diferentes por dia. Esses organizadores têm compartimentos separados para cada dia da semana e até quatro horários diferentes por dia. As pessoas ou seus cuidadores colocam no compartimento apropriado uma quantidade de medicamentos suficiente para uma semana. Por exemplo, se um medicamento for prescrito para ser tomado uma vez ao dia pela manhã, eles colocariam uma dose no compartimento “manhã” de cada dia. No horário certo do dia, as pessoas tomam todos os medicamentos que estão no compartimento respectivo. Como todos os medicamentos de um compartimento específico são tomados no mesmo horário, não importa que medicamentos diferentes sejam misturados. Além de funcionar como um lembrete para as pessoas, esses organizadores permitem que os cuidadores verifiquem se as pessoas tomaram seus medicamentos.