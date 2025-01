Introdução à administração de medicamentos e farmacocinética

Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of California San Diego

A administração de medicamentos pode ser efetuada de várias formas (vias). A farmacocinética descreve como o corpo lida com um medicamento e explica os processos de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação.

Consulte Nanomedicamentos para ter uma visão geral de todas as maneiras pelas quais a nanotecnologia melhorou a administração de medicamentos.

O tratamento com um medicamento requer que ele alcance a região ou as regiões-alvo específicas nos tecidos em que o medicamento exerce sua ação. Normalmente, o medicamento é introduzido no corpo (processo de administração), algumas vezes longe dessa região-alvo. O medicamento tem de se mover pela corrente sanguínea (processo de absorção) e ser transportado até as regiões onde é necessário (processo de distribuição). Alguns medicamentos são alterados pelo corpo quimicamente (processo de metabolismo) antes de terem efeito, outros são metabolizados posteriormente e outros não são metabolizados em nenhum momento. A fase final consiste na remoção do medicamento e de seus metabólitos (subprodutos) do corpo (processo de eliminação).

Muitos fatores, incluindo o peso, a composição genética e a função renal ou hepática de uma pessoa, podem influenciar esses processos farmacocinéticos (veja Considerações gerais sobre resposta medicamentosa e Composição genética e resposta medicamentosa ). Alterações decorrentes do envelhecimento também podem afetar como o corpo processa medicamentos (veja Medicamentos e envelhecimento).