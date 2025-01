Eliminação de medicamentos

Vários fatores, incluindo certas características dos medicamentos, afetam a capacidade de os rins os excretarem. Para que um medicamento ou um metabólito seja excretado extensivamente na urina, o mesmo deve ser hidrossolúvel e não estar muito ligado às proteínas na corrente sanguínea. A taxa na qual os rins excretam alguns medicamentos pode ser afetada pela acidez da urina, que sofre influência da dieta, do uso de medicamentos e da presença de problemas renais. No tratamento da intoxicação por alguns medicamentos e com o objetivo de acelerar sua excreção, modifica-se a acidez da urina administrando-se antiácidos (como o bicarbonato de sódio) ou substâncias acidificantes (como cloreto de amônio) por via oral.

A capacidade de os rins excretarem medicamentos também depende do

Fluxo de urina

Fluxo sanguíneo pelos rins

A condição dos rins

A função renal pode ser afetada por muitas doenças (especialmente hipertensão arterial, diabetes e infecções renais recorrentes), pela exposição a concentrações elevadas de produtos químicos tóxicos e por alterações relacionadas à idade. O funcionamento dos rins vai diminuindo à medida que as pessoas envelhecem. Por exemplo, os rins de uma pessoa de 85 anos excretam medicamentos apenas com aproximadamente metade da eficiência do que os rins de uma pessoa de 35 anos.

Em pessoas cuja função renal tenha diminuído, a dose “normal” de um medicamento eliminado principalmente pelos rins pode ser muito alta e vir a causar efeitos colaterais. Portanto, algumas vezes, os profissionais de saúde devem ajustar a dose dos medicamentos com base na quantidade de redução da função renal da pessoa. Pessoas com função renal comprometida necessitam de doses de medicamentos menores do que aquelas com função renal normal.

Os profissionais de saúde têm várias maneiras de estimar a redução da função renal. Às vezes, eles se baseiam unicamente em uma estimativa feita com base na idade da pessoa. No entanto, eles podem obter uma estimativa mais precisa da função renal utilizando os resultados de testes que medem o nível de creatinina (um produto residual) no sangue e, às vezes, também na urina. Eles usam esses resultados para calcular a eficácia da remoção da creatinina do corpo (processo chamado depuração de creatinina – veja Testes de função renal), que reflete o funcionamento dos rins.