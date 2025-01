Absorção de medicamentos

Se um medicamento administrado por via oral danificar o revestimento do estômago ou se decompor em seu meio ácido, o comprimido ou a cápsula podem ser revestidos com uma substância para evitar que se dissolvam antes de alcançarem o intestino delgado. Esses revestimentos protetivos são descritos como revestimentos entéricos. Para que esses revestimentos se dissolvam, precisam entrar em contato com o meio menos ácido do intestino delgado ou com as enzimas digestivas ali presentes. No entanto, os revestimentos nem sempre se dissolvem como esperado. O comprimido ou cápsula podem passar intactos nas fezes, especialmente em pessoas idosas.