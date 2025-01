A lesão axonal difusa é uma lesão disseminada nos axônios, uma parte das células nervosas, no cérebro que pode ocorrer devido a um traumatismo craniano.

Os impulsos nervosos saem das células nervosas através de uma parte chamada axônio. Na lesão axonal difusa, os axônios ao longo do cérebro são danificados.

Estrutura típica de um neurônio

As causas comuns de lesão axonal difusa incluem quedas e acidentes com veículos motorizados. A lesão axonal difusa pode ocorrer no traumatismo craniano abusivo (síndrome do bebê sacudido), em que sacudidelas violentas ou o lançamento do bebê causam uma lesão cerebral. Como resultado de uma lesão axonal difusa, as células cerebrais podem morrer, causando inchaço cerebral e aumentando a pressão no crânio (pressão intracraniana). A pressão aumentada pode agravar a lesão ao diminuir o fornecimento de sangue para o cérebro.

Geralmente, uma lesão axonal difusa causa perda de consciência que dura mais de 6 e menos de 8 horas. Por vezes, a pessoa apresenta outros sintomas de dano cerebral. O aumento da pressão no crânio pode provocar o coma.

A tomografia computadorizada (TC) geralmente não mostra sinais de hemorragia no cérebro; portanto, geralmente é feita uma ressonância magnética (RM) para detectar lesão axonal difusa.

O tratamento da lesão axonal difusa é semelhante ao tratamento de outros traumatismos cranianos. Por exemplo, os médicos se certificam de que a respiração e a pressão sanguínea estão adequadas e toma medidas para impedir que a pressão dentro do crânio aumente muito.

A cirurgia não é útil.

(Consulte também Considerações gerais sobre traumatismos cranianos.)