Hematomas intracranianos

Os hematomas intracerebrais são frequentes após um traumatismo craniano grave. Estes podem ser causados por uma contusão do cérebro (uma contusão cerebral). Não existe uma definição exata de quando 1 ou mais contusões se tornam um hematoma.

As pessoas podem desenvolver sonolência, confusão, paralisia no lado do corpo oposto ao hematoma, dificuldades da fala ou da linguagem ou outros sintomas, dependendo da localização do dano cerebral.

O acúmulo de líquido no cérebro danificado (edema cerebral) é comum. Aumenta a pressão no crânio (pressão intracraniana): Quando a pressão dentro do crânio aumenta, o cérebro pode receber menos sangue e oxigênio. Se a pressão for alta o suficiente, o cérebro pode ser forçado através de uma pequena abertura natural nas membranas de tecido relativamente rígidas que dividem o cérebro em compartimentos (herniação cerebral). O edema cerebral e suas complicações são responsáveis pela maior parte das mortes.

Tomografia computadorizada (TC) ou imagem por ressonância magnética (RM) podem detectar hematomas intracerebrais.

Geralmente, evita-se a cirurgia pelos seguintes motivos: