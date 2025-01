Concussão relacionada a esportes

Uma concussão é uma alteração temporária do funcionamento do cérebro após um traumatismo craniano sem nenhum sinal de dano cerebral em exames de diagnóstico por imagem, tais como tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). As pessoas que sofrem concussões causadas por atividades esportivas correm o risco de sofrer concussões repetidas, que podem ter consequências sérias, incluindo danos cerebrais permanentes.

Os esportes que envolvem colisões a alta velocidade (por exemplo, futebol americano, rúgbi, hóquei no gelo e lacrosse) apresentam as maiores taxas de concussões, mas poucos esportes, incluindo ser cheerleader, são livres de riscos. Quase um quinto dos participantes de esportes de contato sofrem uma concussão ao longo de uma temporada. As estimativas do número de concussões nos Estados Unidos relacionadas a esportes variam de 200.000 por ano a 3,8 milhões por ano. As estimativas variam dessa forma visto que é difícil obter uma contagem precisa quando as pessoas não são avaliadas em um hospital.

As concussões provavelmente não ocorrem com mais frequência nos atletas do que no passado, mas estão sendo identificadas mais frequentemente. O aumento da identificação de concussões deve-se ao fato de as pessoas estarem mais conscientes de que a ocorrência de concussões repetidas pode ter consequências sérias.

Lesão repetida Ao contrário do que acontece com outras causas de concussão, tais como acidentes de automóvel e quedas, os participantes de esportes correm um risco contínuo de sofrer uma concussão. Assim, existe uma maior probabilidade de sofrer uma lesão repetida. Os atletas são particularmente sensíveis quando ocorre um outro traumatismo craniano antes de terem se recuperado totalmente de uma concussão anterior. E mesmo após a recuperação, os atletas que continuam participando dos esportes têm uma probabilidade 2 a 4 vezes maior de sofrer outra concussão do que se nunca tivessem sofrido uma. Além disso, as concussões repetidas podem ser causadas por um impacto menos grave do que o impacto que causou a primeira. Apesar de as pessoas acabarem por se recuperar totalmente de uma única concussão, alguns dos indivíduos que sofrem várias concussões (mesmo que aparentemente pouco graves) desenvolvem danos cerebrais a longo prazo. Esses danos são conhecidos como encefalopatia traumática crônica (ETC) e foram primeiramente descritos em pugilistas (e designadas demência pugilística). Contudo, a ETC pode ocorrer em qualquer pessoa que tenha sofrido várias concussões. As pessoas com ETC apresentam sinais de dano cerebral na TC ou RM e apresentam sintomas semelhantes aos sintomas da demência. Tais sintomas incluem: Sintomas semelhantes aos da demência (por exemplo, transtornos na memória, função cognitiva ou comportamento)

Comprometimento da capacidade de julgamento e de tomar decisões

Alterações da personalidade (como tonar-se mais facilmente irritado e violento)

Depressão

Parkinsonismo Vários atletas ilustres aposentados que sofreram múltiplas concussões cometeram suicídio, possivelmente causado pela ETC, pelo menos de forma parcial.

Síndrome do segundo impacto A síndrome do segundo impacto é uma complicação rara, porém séria, de uma concussão. Nesta síndrome, o cérebro incha rapidamente depois que um atleta sofre uma segunda concussão antes de ter se recuperado totalmente da primeira concussão. Quase metade dos atletas com esta síndrome morre.

Sintomas de concussão relacionada a esportes A pessoa com uma concussão pode ou não perder a consciência, mas apresenta sintomas de disfunção cerebral. Os sintomas incluem Confusão: A pessoa parece aturdida ou atordoada, confusa sobre os adversários ou o placar, e/ou responde lentamente

Perda de memória: Não se lembra dos jogos ou exercícios e/ou não se lembra dos acontecimentos de logo antes ou logo depois da lesão

Distúrbios da visão: Visão dupla

Sensibilidade à luz

Tonturas, movimentos descoordenados e falta de equilíbrio

Dor de cabeça

Náusea e vômito

Zumbido nos ouvidos (acúfeno)

Perda do olfato ou do paladar Síndrome pós-concussional Determinados sintomas podem durar desde alguns dias até algumas semanas após a concussão. A pessoa pode apresentar Cefaleias

Problemas com a memória recente

Dificuldade de concentração

Fadiga

Dificuldade em dormir

Alterações de personalidade (como irritabilidade ou alterações de humor)

Sensibilidade à luz e ao ruído Em adolescentes, vários sintomas pós-concussão, especialmente irritabilidade, fadiga e dificuldades de concentração, poderão ser erroneamente atribuídos à adolescência normal.

Diagnóstico de concussão relacionada a esportes Avaliação médica Os atletas com sintomas de concussão devem ser avaliados por um médico experiente em avaliação e tratamento deste tipo de lesão. Por vezes, esses médicos encontram-se no local em eventos atléticos de alto nível. Quando não se encontram nesses eventos, o pessoal complementar deve ser treinado sobre como reconhecer uma concussão, como avaliar os atletas afetados e quando os encaminhar para uma avaliação aprofundada. Certos recursos, como a Ferramenta de Avaliação de Concussões Esportivas, 5.ª edição (SCAT5), estão disponíveis para uso gratuito on‑line e podem ser baixados para aplicativos móveis, podendo ajudar a equipe técnica, os treinadores e outras pessoas a avaliar os atletas no local. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) também têm ferramentas e informações de treinamento para o pessoal complementar (programas “Heads Up” do CDC). Os médicos e o pessoal complementar devem estar cientes de que os atletas podem negar ou subestimar os sintomas resultantes de uma concussão de modo a poderem continuar jogando. Exames de imagem, como a tomografia computadorizada (TC), são feitos caso os médicos suspeitem de uma lesão mais séria, como o acúmulo de sangue dentro do cérebro ou entre o cérebro e o crânio (hematomas intracranianos) ou contusões do cérebro. Em alguns programas, todos os atletas são submetidos a testes neurocognitivos (teste de determinadas funções do cérebro) antes da participação de esportes. Em seguida, no caso de suspeita de concussão, os médicos testam o atleta novamente e determinam se o funcionamento do cérebro se deteriorou ou não.