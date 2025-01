Queimaduras químicas Por Tufts University School of Medicine Damien Wilson Carter , MD , Revisado/Corrigido: set. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As queimaduras por produtos químicos são causadas por substâncias cáusticas que entram em contato com a pele, com os olhos ou que são ingeridas.

(Consulte também Queimaduras no olho.) Substâncias cáusticas são produtos químicos que podem lesionar os tecidos. Os danos são semelhantes a uma queimadura causada pelo calor. Por vezes, as substâncias cáusticas são encontradas nos produtos domésticos, incluindo os que contêm soda cáustica (produtos para limpar canos e produtos para remover pinturas), fenóis (desodorizantes, produtos de higiene e desinfetantes), hipoclorito de sódio (desinfetantes e branqueadores), ácido sulfúrico (produtos para limpeza de instalações sanitárias e ácido de bateria) e ácido clorídrico (produtos químicos para piscinas e para limpeza de alvenaria). Muitas substâncias químicas usadas na indústria e nos conflitos armados podem causar queimaduras. Da mesma forma, o cimento úmido, se deixado sobre a pele, pode causar uma queimadura grave. Geralmente, as pessoas derrubam ou derramam acidentalmente a substância cáustica em si mesmas. No entanto, às vezes, as pessoas engolem a substância cáustica (consulte também Intoxicação por substâncias cáusticas). Muitas ingestões de substâncias cáusticas são acidentais, ocorrendo quando crianças pequenas engolem produtos que não foram adequadamente protegidos ou mantidos fora de seu alcance. Às vezes, substâncias cáusticas são ingeridas por adultos deliberadamente, tentando suicídio. Sintomas de queimaduras químicas Queimaduras químicas na pele geralmente causam sintomas semelhantes aos de queimaduras superficiais (primeiro grau). A área fica vermelha, inchada e dolorosa, mas não se formam bolhas. Às vezes, as queimaduras são mais profundas, com bolhas e dor intensa. Raramente, um ácido ou álcalis forte irá causar uma queimadura de espessura total (terceiro grau), que lesiona a pele por inteiro. Os sintomas ao se engolir uma substância cáustica podem ser graves. A substância pode queimar a língua, a boca, o esôfago e/ou o estômago e causar dor intensa e dificuldade para engolir. Pode haver o surgimento de complicações graves. Tratamento de queimaduras químicas As medidas para deter uma queimadura química são Remover as roupas contaminadas.

Eliminar todas as partículas ou pós secos.

Enxaguar a zona com água em abundância. Considerando que produtos químicos podem continuar a causar danos muito depois do primeiro contato com a pele, deve-se enxaguar durante pelo menos trinta minutos. Em casos raros, com determinados produtos químicos industriais (por exemplo, metal sódico), não se deve usar água, visto que a queimadura, na verdade, pode piorar. Além disso, para alguns produtos químicos há tratamentos específicos que podem diminuir ainda mais um dano na pele. O tratamento adicional para uma queimadura química é o mesmo tratamento para queimaduras térmicas. Nos Estados Unidos, caso sejam necessárias mais informações sobre o tratamento de uma queimadura causada por um produto químico específico, pode-se contatar os centros locais de toxicologia pelo telefone 1-800-222-1222.