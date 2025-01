Para simples inalação de fumaça, oxigênio

Para queimaduras traqueais, um tubo de respiração

Para dificuldade para respirar, às vezes, medicamentos e/ou um ventilador

É administrado oxigênio a uma pessoa com sintomas causados pela inalação de fumaça por meio de uma máscara facial. Caso se suspeite da existência de uma queimadura na traqueia, deve-se introduzir um tubo de ventilação pelo nariz ou pela boca do indivíduo caso a traqueia inflame ou obstrua o fluxo de ar posteriormente. Se a pessoa tiver sibilos, podem ser administrados medicamentos como albuterol, que abrem as pequenas vias respiratórias, aplicados geralmente como uma nebulização combinada com oxigênio e inalados através de uma máscara facial. Se os danos pulmonares causarem falta de ar persistente, apesar da utilização da máscara facial e do albuterol, pode ser necessário utilizar um ventilador (máquina de respiração).