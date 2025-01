Se mais de 1 socorrista estiver disponível, um socorrista deve chamar assistência médica de emergência, enquanto o outro começa a tratar a pessoa que está sufocando. Se apenas 1 socorrista estiver disponível, esperar para pedir ajuda até depois de tentar eliminar a obstrução das vias respiratórias da pessoa.

Realização de compressões abdominais (manobra de Heimlich)

Uma tosse forte na maioria das vezes expulsa o objeto das vias respiratórias.

Deve-se permitir que uma pessoa com tosse forte continue a tossir.

Uma pessoa capaz de falar normalmente continua a manifestar, em geral, uma tosse forte.

Se uma pessoa cujas vias respiratórias estiverem obstruídas não conseguir tossir, o socorrista deve realizar a manobra de Heimlich, a qual aumenta a pressão no abdômen e tórax ajudando a expelir o objeto.

Se a pessoa estiver consciente, o socorrista aproxima-se por trás, usando os braços para rodear o abdômen da pessoa. O socorrista forma um punho. O polegar deve estar dentro do punho e essa lateral do punho deve apontar para dentro, voltado para a pessoa. O socorrista coloca o punho entre o esterno e o umbigo. A outra mão é firmemente colocada sobre a mão fechada. As mãos devem ser energicamente puxadas para dentro e para cima cinco vezes, de forma sucessiva. O socorrista deve se ajoelhar e usar menos força, caso a pessoa em questão seja uma criança com menos de cinco anos ou pesando menos de 20 quilos. Convém que se repitam algumas séries deste movimento até que o objeto seja expulso. Se a pessoa perder a consciência, o socorrista deve interromper os movimentos imediatamente e tentar remover a obstrução das vias respiratórias por outros meios.

Se a pessoa perder a consciência, o socorrista olha a boca e a garganta em busca de quaisquer objetos visíveis que possam estar bloqueando as vias aéreas e, se for o caso, remove-os. Se a pessoa não começar a respirar, a língua pode estar bloqueando as vias aéreas. O socorrista, então, inclina a cabeça da pessoa ligeiramente para trás e levanta o queixo, movendo a língua e abrindo, assim, as vias respiratórias. Se a pessoa não estiver respirando, pode ser feita respiração boca a boca. Se o peito não inflar, isso indica que a via respiratória ainda está bloqueada (consulte Tratamento de primeiros socorros para parada cardíaca).

Como tratar um bebê engasgado ... Vídeo

Em um bebê, não se realiza a manobra de Heimlich. Em vez disso, posiciona-se o bebê com a boca para baixo, com o peito apoiado sobre o antebraço do socorrista e com a cabeça mais baixa do que o corpo. O socorrista deve fazer batimentos entre as escápulas 5 vezes, utilizando a palma da mão. Os batimentos devem ser firmes, mas de forma a não machucarem o bebê. Em seguida, o socorrista deve examinar a boca da criança e retirar qualquer objeto visível. Se as vias respiratórias continuarem obstruídas, o socorrista deve colocar o bebê voltado para cima, com a cabeça para baixo, e empurrar com os dedos indicador e médio para dentro e para cima, cerca de um e meio a quatro centímetros (meia a uma polegada e meia), sobre o esterno do bebê, cinco vezes (compressão torácica). Em seguida, o socorrista deve examinar a boca da criança, procurando qualquer objeto visível. O processo é repetido até que o objeto seja removido ou o bebê fique inconsciente (neste caso, deve-se realizar a reanimação cardiopulmonar [RCP] imediatamente).