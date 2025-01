UCLA School of Medicine

As lesões dos tecidos moles incluem inchaços e hematomas (contusões), bem como pequenas rupturas dos músculos (estiramentos) ou de ligamentos e tendões próximos das articulações (entorses) – consulte também Considerações gerais sobre entorses e outras lesões dos tecidos moles.

Contusões, estiramentos leves e entorses leves causam dor e inchaço leves a moderados. O inchaço pode ficar descolorido, ficando roxo um dia depois ou amarelo ou castanho dias depois. Em geral, essa parte do corpo pode continuar a ser usada. As pessoas com sintomas mais graves, como deformidade, incapacidade de caminhar ou usar uma parte lesionada, ou dor intensa, podem apresentar uma separação completa dos ossos unidos a uma articulação (luxação), separação parcial dos ossos unidos a uma articulação (subluxação), fratura, entorse ou estiramento graves ou outra lesão grave. Os sintomas graves necessitam de cuidado médico para determinar a natureza da lesão.