Hemorragia interna

UCLA School of Medicine

Pode ocorrer um sangramento interno intenso na cavidade abdominal, na cavidade torácica, no aparelho digestivo ou nos tecidos que circundam ossos grandes, como o osso da coxa (fêmur) e da pélvis, que estejam fraturados.

No início, o sangramento interno pode não causar nenhum sintoma, embora um órgão lesionado que sangra possa provocar dor. No entanto, a pessoa pode não sentir essa dor devido a outras lesões ou pode ser incapaz de expressar a dor em razão de confusão, sonolência ou inconsciência. Geralmente, os sangramentos internos acabam por ficar perceptíveis. Por exemplo, sangue no trato digestivo pode causar vômito de sangue ou passagem de fezes negras ou sanguinolentas.

Uma perda abundante de sangue causa hipotensão arterial e faz com que a pessoa se sinta fraca e com vertigens. A pessoa pode desmaiar quando está em pé, ou até mesmo sentada e, se a pressão arterial for muito baixa, pode perder a consciência.