Os cortes ou rasgos (lacerações) em tecidos, as escoriações (abrasões) e as feridas por perfuração podem ser causados por mordidas ou por outros mecanismos. Em geral, ferimentos que não são causados por mordidas e limpos são rapidamente curados, sem apresentar qualquer problema. No entanto, algumas feridas podem causar perda abundante de sangue.

Em algumas feridas, as estruturas profundas, como nervos, tendões ou vasos sanguíneos, também são lesionadas. As outras feridas podem infeccionar. Um pedaço de material estranho (como um estilhaço, vidro ou fragmento de roupa) também pode permanecer dentro de uma ferida, causando problemas posteriores como uma infecção.

Cortes superficiais na maior parte da pele raramente sangram em abundância e, com frequência, o sangramento para de forma espontânea. Os cortes nas mãos e no couro cabeludo, como os cortes nas artérias e nas veias maiores, sangram geralmente com intensidade.

Quando um ferimento fica contaminado com sujeira e bactérias, é possível ocorrer uma infecção. Embora qualquer ferimento possa ficar infectado, é mais provável que a infecção ocorra especialmente nas escoriações profundas, permitindo a entrada de sujeira na pele e nas feridas por perfuração (particularmente os resultantes de mordidas de animais ou mordidas humanas), introduzindo os contaminantes nas camadas profundas da pele. Além disso, as feridas que contêm materiais estranhos infeccionam com frequência. Quanto mais tempo o ferimento permanecer infectado, maior será a probabilidade de surgir uma infecção.

Os ferimentos podem ser dolorosos no princípio, mas a dor costuma diminuir depois do primeiro dia. Se um corte afetar um nervo ou um tendão, a pessoa não pode mover por completo essa parte do corpo. Algumas lesões nervosas causam fraqueza ou paralisia, perda de sensação ou dormência. Geralmente, se o material estranho continuar dentro de um ferimento por punção, a parte da lesão próxima do material apresenta dor ao toque.

A dor que se agrava um dia ou mais após a lesão pode ser o primeiro sinal de uma infecção. Depois, o ferimento infectado pode apresentar vermelhidão e edema, podendo libertar pus. Também pode surgir febre.

Infecções necrosantes da pele são infecções que progridem rapidamente e que ameaçam a vida, podendo ocorrer mesmo após uma ferida de pele bem pequena.